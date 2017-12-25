رياض المالكي: نقل غواتيمالا سفارتها للقدس عمل مخز ومخالف للقانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن نقل غواتيمالا لسفارها إلى القدس يعتبر عملا "مخزيا ومخالفا للقانون" على حد تعبيره، واصفا ذلك بـ" خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده الى الجانب الخاطئ من التاريخ."

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية على لسان المالكي قوله: "هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية والتي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز."

وتابع قائلا: "هذا العمل المخزي، والمخالف للقانون، يتستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك اولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها."

وأردف بالقول: "عشية أعياد الميلاد المجيدة، وبدلا من التضامن مع المسيحيين اصحاب الأرض الأصليين، اختار الرئيس موراليس، وبشكل غير مقبول، الوقوف ضد حقوق أبناء شعبنا في الارض المقدسة."