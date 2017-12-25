(CNN)-- “العالم السحري” هي حديقة حيوانات كانت تقع خارج حلب، ويبدو أنه كان هناك أكثر من 300 حيوان في الحديقة، ولكن نجا منهم 13 حيواناً فقط.
13 من أصل 300.. هذه هي الحيوانات التي نجت من حديقة حلب
هذه هي الحيوانات التي نجت من حديقة حلب
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:31 (GMT +0400).
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عام 2017، أُنقذ 13 حيواناً من حديقة حيوانات في حلب السورية التي مزقتها الحرب
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