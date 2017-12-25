13 من أصل 300.. هذه هي الحيوانات التي نجت من حديقة حلب 

هذه هي الحيوانات التي نجت من حديقة حلب

الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:31 (GMT +0400).
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عام 2017، أُنقذ 13 حيواناً من حديقة حيوانات في حلب السورية التي مزقتها الحرب

(CNN)-- “العالم السحري” هي حديقة حيوانات كانت تقع خارج حلب، ويبدو أنه كان هناك أكثر من 300 حيوان في الحديقة، ولكن نجا منهم 13 حيواناً فقط.

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