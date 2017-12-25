غواتيمالا تنقل سفارتها للقدس.. ورئيس برلمان إسرائيل: أصدقاء حقيقيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحب رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي ادلستين، الاثنين، بقرار رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، نقل سفارة بلاده إلى القدس على غرار الخطوة الأمريكية التي أثارت ضجة كبيرة.

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جاء ذلك في تغريدة لادلستين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قرارك يثبت أنك وبلادك صديقة حقيقية لإسرائيل، وأنا واثق بأن الروابط بيننا ستنمو وتصبح أكثر قوة في صالح الدولتين."

ويذكر أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل لاقى رفضا من قبل 128 دولة في تصويت للأمم المتحدة، في الوقت الذي كانت غواتيمالا إحدى الدول التسعة التي صوتت مع أمريكا.