سفير السعودية بمصر يرد على تصريحات شريعتمداري: امتداد لسجل إيران الأسود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، إن رئيس تحرير صحيفة كيهان الإيرانية، حسين شريعتمداري، مقرب من المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، وأن تصريحاته التي نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية حول دعوة الحوثيين لاستهداف ناقلات النفط التابعة للتحالف في عدن، تعبر امتدادا لسجل إيران الأسود، على حد تعبيره.

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جاء ذلك في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، حيث قال قطان: "وكالة تسنيم الايرانية قد نقلت تصريحات شريعتمداري يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، والتي نوّه خلالها إلى ضرورة أن يستهدف أنصارالله ناقلات النفط السعودية في خليج عدن والبحر الاحمر، بل واعتبر أن هذا أقل ثمن يجب ان يدفعه السعوديون، على حد قوله."

وأضاف قطان: "هذه التصريحات هي امتداد لسجل إيران الأسود في دعم الإرهاب، وأنها تؤكد أن النظام الإيراني منهمك وبكل أجنحته في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب والطائفية في كل دول المنطقة، وأن هذا النظام لا يستطيع أن يمرر يومًا واحدًا بدون تصدير الإرهاب والتطرف والتآمر على دول المنطقة."