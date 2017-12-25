السعودية تعلن عن القبض على المطلوب زكي سلمان الفرج بحادثة خطف الجيراني وقتله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي، الإثنين، القبض على زكي محمد سلمان الفرج، 46، بتهمة "شرعنته للجرائم الإرهابية،" في دلالة إلى اختطاف رجل الدين الشيعي الشيخ محمد الجيراني وقتله.

وذكرت السلطات بإجرائها لعمليات مكثّفة تضمنت مسح ثلاثة مواقع بشكل متزامن امتدت على مساحة مليوني متر مربع، أسفرت عن القبض على الفرج، وأن "عناصر إرهابية مدرَّبة ومحترفة هي المسؤولة عن عملية خطف الجيراني."

وذكر اللواء بسام عطية وجود "قيادة فكرية شمولية تكون عنها النواة الصلبة الإرهابية بما يسمى بمجموعة نمر،" مؤكداً وجود "مجموعات اتصال وجمع أموال وأسلحة تدعم الخلايا الميدانية."

وأكدت السلطات بأن ثلاثة مطلوبين لا يزالون في القائمة التي تحوي 23 شخصاً.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي إلى أن " الدول المتورطة بدعم الإرهاب حريصة على أن لا يكون دعمها مباشر،" وأن هذه الدول "حريصة على عدم ربطها بأدلة تدينها بالمجتمع الدولي،" وأضاف التركي بأن هناك دوراً إيرانياً في "دعم المليشيات التي تساند الإرهابيين."

وأشارت السلطات بأنه توجّب التحقق من هوية الجثة قبل الإعلان عن تفاصيل الجريمة، مضيفاً بأن المسؤولين قاموا بالتنكيل بالقاضي قبل قتله.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر بياناً بمقطع فيديو:

هذا وقد أعلنت السلطات عن اختطاف الجيراني في القطيف شرقي المملكة في ديسمبر/كانون أول عام 2016، لتنشر وكالة الانباء الرسمية خبر اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية خطف الجيراني، وحذرت وزارة الداخلية حينها المسؤولين بعدم الكشف عن هوياتهم لضرورات التحقيق.

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