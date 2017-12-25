تونس تقرر تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة النقل التونسية، الأحد، في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال فيها: "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت، الجمعة، أن "شركة الخطوط الإماراتية منعت في ذلك اليوم التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار".

وأضافت الوزارة أن "الإدارة العامة للطيران المدني قامت بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات قصد رفع هذا الإجراء نهائيا نظرا لمخالفته للقوانين والتراتيب المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني مع دعوة الشركة لاحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي". وأكدت الوزارة "ستتابع الموضوع للتأكد من مدى التزام الشركة الإماراتية بم تم الاتفاق بشأنه بخصوص رفع الإجراء المذكور".