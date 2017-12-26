البحرين: الإعدام بحق ستة بمحاولة اغتيال قائد قوة الدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة عسكرية في البحرين، حكم الإعدام "بإجماع الآراء والسجن 15 سنة"، بحق ستة مدانين بقضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع البحريني، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، الإثنين.

وذكرت الوكالة بأن المحكمة العسكرية قضت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الستة، وإدانة سبعة متهمين والحكم عليهم بالسجن سبع سنوات، بالإضافة إلى الإعلان عن براءة خمسة في لائحة الاتهام.

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وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات لحقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

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ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور، إلا أنها ذكرت بأن المحكوم عليهم يمكنهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.