وزير خارجية البحرين: فلتضرب الجمهورية الإسلامية رأسها بالحيطان وتشرب مياه البحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، إن الجمهورية الإسلامية في إشارة لإيران تعتبر أمرا طارئا وغريبا ومؤقتا، لافتا على أن الجمهورية الإسلامية تتآمر على من يقف بوجه مشروعها البغيض، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الجمهورية الاسلامية واتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين."

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيء مستدام، اما الجمهورية الاسلامية فهي امر طارئ، ووضع غريب وشيء مؤقت.. إن لم يعجب الجمهورية الاسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والاشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد."