إيران: ليس لدينا مشكلة مع الشعب السعودي بل مع "السياسات اللاإنسانية"

طهران، إيران (CNN)— قال محمد نوبخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع الشعب السعودي على حد تعبيره، لافتا إلى أن المشكلة تمكن فيما وصفه بـ"السياسات اللاإنسانية،" للمملكة وفقا له.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان نوبخت قوله: "إن مشاكلنا مع السعودية لا تقتصر علي مباراة كرة القدم.. إيران ستواصل اجراءاتها في إطار الاعراف الدبلوماسية وذلك من خلال دبلوماسيين متمرسين في البلاد؛ الامر الذي اقرّ به وزير الخارجية الامريكي الحالي أيضا."

وتابع قائلا: "إن إيران وغلى جانب قادتها العسكريين الشجعان، لديها دبلوماسيون متمرسون سيقومون بما يلزم لتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ وبما في ذلك الشأن اليمني.. لا يمكن لأي أحد أن يبرر الظروف التي يتعرض لها الاطفال اليمنيون؛ ماذا فعلت السعودية خلال هذه الفترة غير تدمير البني التحتية اليمنية؟"