محلل لـCNN: البابا فرانسيس أكد موقف الفاتيكان من القدس بصلاة عيد الميلاد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جون ألن، محلل شؤون الفاتيكان بـCNN، إن البابا فرانسيس أكد موقف الكنيسة من ملف القدس خلال صلاة عيد الميلاد، وذلك وسط الضجة التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل.

البابا يصلي لتطبيق حل الدولتين بحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني 1:19

وأوضح ألن قائلا: "منذ البداية صور البابا فرانسيس نفسه على أنه بابا السلام، وهذا ما كان في عقله وقليه خلال صلاة عيد الميلاد، وأكد خلال ذلك على موقف الفاتيكان بتأييد حل الدولتين كمخرج للصراع الإسرائيلي الفلسطيني."

ويذكر أن البابا فرانسيس قال في صلاة عيد الميلاد: "نرى اليسوع في أطفال الشرق الأوسط الذين يعيشون معاناة مستمرة بالنمو وسط توتّر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. في يوم احتفالنا هذا، لنطلب السلام من الرب للقدس ولكافة الأراضي المقدّسة، لنصلّي من أجل احتمال ظهور رغبة للاستمرار بالتحاور، من أجل التفاوض للوصول إلى حل."