ديلون: عدد عناصر داعش بالعراق وسوريا نحو ألف فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكولونيل، رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" إن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يبلغ نحو ألف عنصر.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به ديلون لموقع "Military.com،" الخميس، حيث قال: "حتى اليوم، كانت التقديرات تشير إلى وجود أقل من 3000 عنصر.. إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود نحو ألف عنصر في سوريا والعراق."

ولفت المتحدث إلى أن عددا الطلعات الجوية التي قام بها التحالف خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي انخفضت إلى نحو 300 طلعة مقارنة مع 700 طلعة جوية في أكتوبر/ تشرين الأول و1500 طلعة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.