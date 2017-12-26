مصدر سوري: إسقاط مقاتلة مقتل الطيار بريف حماة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر عسكري سوري، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، فوق ريف حماة الشمالي ومقتل الطيار بعد استهدافها من قبل "التنظيمات الإرهابية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض: "قتل وجرى سحب جثته من قبل الفصائل العاملة في المنطقة، في حين لا يزال الغموض يلف مصير الطيار الثاني، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدة مصادر متقاطعة، فإن الطيارين بعد سقوط الطائرة ونزولهما في المنطقة، وصلا إلى الأرض على قيد الحياة، حيث جرت ملاحقتهما خلال فرارهما في المنطقة، محاولين التواري ريثما تجري عملية إنقاذهما من قبل الطائرات الروسية والتابعة للنظام والتي استنفرت في المنطقة محاولة الوصول إلى الطيارين قبيل قتل أحدهما."

وأضاف تقرير المرصد: "لا يزال مصير الطيار الثاني مجهولاً ومعلومات مؤكدة عن أسره من قبل الفصائل، كما كان علم المرصد من مصادر موثوقة أن قوات النظام قبيل معرفة مصير الطيارين، وجهت أوامرها بتكثيف قصفها على المنطقة آنفة الذكر بالتزامن مع استدعاء مروحية للتحليق على هبوط منخفض، في سبيل البحث عنهما وإنقاذهما قبل أسرهما أو قتلهما، إلا أن الفصائل تمكنت من العثور عليهما قبيل تمكن قوات النظام من إخلائهما المنطقة."