تركيا: غالبية المصريين ممتنون من زيارتنا للسودان ومن اغتاظ منهم فليمت بغيظه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن غالبية الشعب المصري ممتن على حد تعبيره من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان للسودان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي من الخرطوم، حيث قال، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الغالبية العظمى من الشعب المصري مُمتن من زيارتنا للسودان؛ فمن فرح لهذه الزيارة فليفرح، ومن اغتاظ فليمت بغيظه".

وفي رد على سؤال حول وجود محور قطري إيراني تركي أو محور تركي سوداني، قال الوزير التركي: "لا يوجد شيء اسمه المحور التركي الإيراني القطري؛ فتركيا هي رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي تنظر إلى كافة البلدان الإسلامية نظرة متساوية، وتقول لمن ارتكب خطئا إنه مخطئ".

وأضاف: "نحن الأن لدينا تقارب مع السودان، فهل يعني هذا وجود محور أو تحالف تركي سوداني؟؛ لذا يجب عدم الانجرار وراء مثل هذه الفتن".