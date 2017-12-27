وصفها بـ"العدو الأول" لإيران.. خامنئي: سنجعل أمريكا والمتعاونين معها دولة مقعدة عاجزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، أن "العدو الأول" لإيران هو الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف حكومتها بأنها "من أفسد وأظلم حكومات العالم"، داعيا إلى الحذر من "مخططات الأعداء".

وقال خامنئي، خلال استقبال أعضاء المجلس التنسيقي الإيراني للدعاية الإسلامية، إن "على الجميع أن يعلم بأننا سوف نجعل أمريكا الجانية والمتعاونين معها دولة مقعدة عاجزة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تدعم الإرهابيين والطغاة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع خامنئي بالقول إن "الأمريكيين دعموا الإرهابيين وداعش إلى الحدود التي استطاعوا فعل ذلك، وما زالوا يقدمون الدعم للتكفيريين مثل داعش وغيرهم بالخفاء. لقد دعموا أيضا الديكتاتوريين كشاه إيران، والعائلة السعودية الحاكمة والسلسلة الظالمة في المنطقة، لقد دعموا أيضا المجرمين الذين يرتكبون الجرائم في فلسطين واليمن"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وحذر خامنئي من "محاولات البعض في الداخل التي تصب في مصالح الأعداء"، قائلا إن "بث اليأس في نفوس الشعب، وتوجيه الاتهامات ونشر أكاذيب الأعداء جملة من الأعمال التي ما زال يمارسها البعض". وأضاف: "لا تأخذوا تملق الأعداء على محمل الجد، ولا تأخذوا عبارات المحبة والجلوس سويا والمصافحة التي يطلقها الأعداء، على محمل الجد".