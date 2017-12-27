لافروف: المعركة الأساسية ضد "داعش" في سوريا انتهت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه في موسكو مع رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، الأربعاء، إن المعركة الأساسية ضد "داعش" في سوريا انتهت، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" على لسان لافروف قوله "نراقب تغيرات إيجابية في سوريا، وقد تم توجيه ضربة حاسمة" لتنظيم "داعش".

العراق يعلن انتصاره على داعش.. لكن هل انتهى تأثير التنظيم فعلياً؟

وأضاف لافروف: "على الرغم من أن بعض المسلحين الهاربين من ساحة المعركة يحاولون إعادة التجمع في روسيا، أو الهروب للخارج، لكنه من الواضح أن المعركة الأساسية باتت في الماضي".

وشدّد لافروف على أن القضاء على تظيم "جبهة النصرة" يعد "أهم مهمة في مكافحة الإرهاب في سوريا،" مضيفاً بأن موسكو تملك معلومات حول حصولي مسلّحي التظيم على "دعم خارجي."

مصادر عسكرية لـCNN: مواجهة بين مقاتلات أمريكية وروسية في سوريا

ونقلت الوكالة على لسان الجربا قوله: "نأمل بأن يكون هناك حوار مباشر ومفاوضات مباشرة بين الطرفين. وبالنسبة للحوار الوطني السوري-السوري في سوتشي، أيضا نحن سنقيّم معكم هذا الموضوع، لنرى كيف ستجري الأمور".