قطر ترد على تقارير تركية عن "إحباط محاولة انقلاب" على تميم بن حمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت السفارة القطرية في أنقرة، الأربعاء، على تقارير صحفية تركية عن إحباط القوات التركية في قطر محاولة انقلاب ضد أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقالت السفارة القطرية، في بيان، إن "هذه التقارير تتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، لاسيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 يونيو/ حزيران 2017. وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتا".

وأضاف البيان: "أما فيما يتعلق بمحاولات تصعيد الأزمة الخليجية عسكريا من قبل دول الحصار تجاه دولة قطر، فلا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية، للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم، قد ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتها جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".

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وتابع بيان السفارة بالقول: "في هذا السياق، نذكّر أيضا بالواجب الملقى على عاتق وسائل الإعلام في أن تتحرى الدقة وأن تعود إلى المصدر الأساسي قبل نشر أي ادعاءات من هذا القبيل، وذلك تحت طائلة تحميلهم المسؤولية والتبعات القانونية الناجمة عن نشر ادعاءات غير صحيحة".

وأشار بيان السفارة القطرية إلى أن مجلة "غرتشك حياة" التركية نشرت، الاثنين الماضي، تقريرا تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، وقامت بعض وسائل الإعلام التركية بتناقل التقرير، من بينها صحيفة "يني شفق" التي نشرته تحت عنوان "محاولة الانقلاب الإماراتية والسعودية ضد قطر تم إحباطها من قبل تركيا". كما نشرته صحيفة "ديلي صباح" تحت عنوان "القوات التركية منعت محاولة انقلاب في قطر من خلال حماية مقر الأمير"، بحسب بيان السفارة.