وفاة مواطن مصري إثر "اعتداء" في مدينة الزرقاء الأردنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت وزارة العمل الأردنية، الخميس، عن "حزنها العميق وتأثرها"، لوفاة مواطن مصري إثر تعرّضه "لاعتداء" في مدينة الزرقاء، الأسبوع الماضي، وفق بيان نشرته السفارة عبر حسابها بفيسبوك.

هذا وقد توفي المواطن المصري، علي السيد مرسي إلى المستشفى، الجمعة، ليتوفى إثر "مضاعفات الكسور في الجمجمة وما أحدثته من نزيف داخلي،" الإثنين، وفقاً لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك:

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بأن المواطن توفي متأثراً بإصابته " عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف على مبلغ مالي."

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، الخميس، إنها تواصلت مع أسرة المواطن "للوقوف بجانبهم" وأنها استمعت لمطالبهم فيما يخصل نقل جثمانه إلى مصر برفقة خمسة من أفراد عائلته، وفقاً لما ذكره الموقع.

ووصفت وزارة العمل هذه الحادثة بالـ "فردية،" وأنها " نالت استهجان وغضب الاردنيين على مختلف المستويات."

هذا وقد زار وزير العمل الأردني علي الغزاوي المواطن المصري في المستشفى، وتكفّلت الحكومة الأردنية بتكاليف العلاج، وأكدت الوزارة بقيامها "بكل الاجراءات الضرورية لتسريع نقل جثمان الفقيد الى مصر الشقيقة وتوعز بمتابعة القضية حتى ينال الجاني عقابه العادل،" وفقاً لما ورد ببيانها:

يأتي هذا بعد عدة أسابيع من الاعتداء بالضرب على عامل مصري بالكويت، وانتشار مقطع الاعتداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحدث ضجة موسّعة، قامت بعدها وزيرة الهجرة بزيارة المواطن الكويتي وعبّر السفير الكويتي عن حونه لولقع "مثل هذه الحوادث الفردية،" وفقاً لما نقله الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.