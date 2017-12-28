هل يملك الأمير محمد بن سلمان أغلى منزل في العالم؟
هل يملك ولي عهد السعودية أغلى منزل بالعالم؟
المتر المربع
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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هذا المنزل الذي يبدو وكأنه إعادة إنشاء لقصر فرنسي من القرن الـ17، والذي يقع خارج باريس تماماً، يصفه سكان المنطقة بأنه“منزل أشباح”.. ويقولون إنهم لم يروا الشخص الذي اشتراه قبل عامين أبداً.
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