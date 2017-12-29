القمص ميخائيل لـCNN: هجوم كنيسة مارمينا استمر لمدة 15 دقيقة

القاهرة، مصر (CNN)-- قال القمص إبرام ميخائيل وكيل مطرانية حلوان، في تصريحات لـCNN، الجمعة، إن الهجوم على كنيسة مارمينا استمر لمدة 15 دقيقة وكان بإمكان المصلين داخل الكنيسة سماع طلقات النار، في الهجوم الذي أسفر عن 9 قتلى، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

وأضاف ميخائيل أن إطلاق النار بدأ بعد حوالي 10 دقائق من انتهاء الصلوات، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خارج الكنيسة. وتابع ميخائيل بالقول إن شباب الكنيسة تمكنوا من الإمساك بأحد المهاجمين بينما قتلت قوات الشرطة المهاجم الآخر.

وقال شاهد عيان يدعى بدر محمد بدر، لـCNN، إن شخصا على دراجة نارية أطلق الرصاص على شرطي من قوة حراسة الكنيسة، كما قتل موظفا بالكنيسة وزوجته عند بوابتها. وأضاف أنه جرى بعد ذلك إغلاق باب الكنيسة واستمر إطلاق النار خارجها.

وأضاف بدر أنه شاهد مهاجمين اثنين، أحدهما كان يراقب الطريق والآخر كان يطلق الرصاص من سلاح آلي. وتابع بالقول إن أحد المهاجمين أصيب برصاصة في ساقه وهجم عليه أهالي المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في بيان، أن القوات المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان "تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، حيث قامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته. وضبط معه سلاح آلي و5 خزائن (150 طلقة) وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة".

وأضاف البيان: "أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج". وتابع بيان الداخلية بالقول إن "الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه محل تجاري بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل".

وأوضح بيان للكنيسة القبطية المصرية أن القتيلين في المحل مسيحيان، وأن 5 من القتلى أمام الكنيسية مسيحيون. بينما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية بأن حصيلة القتلى هي 8 مسيحيين ورجل شرطة واحد.