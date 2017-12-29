الرئاسة المصرية عن هجوم كنيسة مارمينا: لن ينال من الوحدة الوطنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الرئاسة المصرية، في بيان، الجمعة، أن الهجوم الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، وأسفر عن مقتل 8 مسيحيين وشرطي مسلم، "لن ينال من عزيمة ووحدة المصريين بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة تطهير البلاد من الإرهاب".

وأفاد البيان بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي "يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا". وقدم السيسي تعازيه إلى "أسر شهداء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "السيسي وجه كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين، وكذا وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة". وأشادت الرئاسة المصرية بـ"الروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الارهابيين لتفجير الكنيسة، والتي تعكس مرة أخرى التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة".

في الوقت نفسه، أدان مجلس الوزراء، في بيان، "الهجوم الإرهابي الغادر الذي سعى لاستهداف كنيسة مارمينا". وأعرب وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، "بكل حزن وأسى عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الإجرامي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل". وأكد مدبولي أن "المساعي الخبيثة للإرهاب الآثم لن تنال من عزم الحكومة ووحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب".