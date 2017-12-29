الداخلية المصرية تعلن هوية منفذ هجوم مارمينا: سبق أن نفذ 5 هجمات آخرهم أمس وضحاياه 27 قتيلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، الجمعة، وقتل 8 مسيحيين وشرطي، يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (33 عاما)، وسبق أن نفذ 5 هجمات خلال عامي 2016 و2017، آخرهم كان أمس الخميس، وإجمالي عدد ضحاياه، في الهجمات الخمس بالإضافة إلى هجوم الكنيسة، بلغ 27 قتيلا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن منفذ الهجوم "من مواليد4 يوليو 1984، عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السد في حلوان، واتخذ عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه". وأضافت الوزارة أن منفذ الهجوم أطلق الرصاص تجاه أحد المحال التجارية مما أسفر عن مقتل مواطنين مسيحيين داخل المحل، قبل أن يحاول اختراق الطوق الأمني حول الكنيسة ويطلق النار ليقتل 7 آخرين. وتابعت الوزارة بالقول إن القوات الأمنية أصابت منفذ الهجوم وضبطت بحوزته السلاح الآلي الذي استخدمه وعبوة متفجرة محلية الصنع.

وأوضح بيان الداخلية أن "إبراهيم مصطفى، من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة، وأنه تزعم العناصر المنفذة للهجوم على مركبة ميكروباص (حافلة صغيرة) تابعة لقسم شرطة حلوان عام 2016، الذي أسفر عن استشهاد أحد الضباط و7 من أفراد الشرطة".

وأضاف البيان أنه سبق قيامه منفرداً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالي:

الهجوم على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، مساء أمس الخميس، 28 ديسمبر الجاري، وأسفر عن 3 من العاملين بالمنفذ.

الهجوم على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، وأسفر عن مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين "نظراً لقناعته بتكفير لعب الطاولة بالمقاهي".

الهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017، وأسفر عن مقتل 3 من العاملين بالمنفذ، وهي قضية تنظرها المحكمة العسكرية "نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة".

حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016.

وذكرت وزارة الداخلية أن "نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور أكدت تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها". وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات".