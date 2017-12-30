ترامب: محتجو إيران فاض بهم الكيل من فساد النظام وتمويله الإرهاب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في إيران حاليا بالقول إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج."

وأضاف ترامب في تغريدة له فجر السبت: "على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حق التعبير.. العالم يراقب."

من جانبها، أصدرت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر نورت، بيانا مكتوبا حول الأوضاع في إيران قالت فيه إن الوزارة "تتابع التقارير حول وجود العديد من الاحتجاجات السلمية لمواطنين إيرانيين في مدن عدة" مضيفة أن قادة إيران "حولوا البلاد من دولة ثرية مع تاريخ غني وحضارة إلى دولة منهكة اقتصاديا تصدّر بشكل رئيسي العنف وسفك الدماء والفوضى."

وتابعت نورت بالتذكير بما سبق للرئيس ترامب قوله حول إيران ووصفه لشعبها بأنها "الضحية التي عانت أكثر من سواها" جراء ممارسات قيادة البلاد. وأدانت واشنطن بشدة اعتقال المحتجين السلميين في إيران، داعية كل الدول إلى إعلان التأييد العلني للشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه الرئيسية وإنهاء الفساد.

ولفتت نورت في بيانها إلى الشهادة التي سبق لوزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، أن قدمها في الكونغرس بيونيو/حزيران الماضي حول الوضع في إيران، وقوله إنه يدعم العناصر الموجودة داخل إيران والتي "ستقود نحو تغيير سلمي في الحكومة"، مشددة على أن تيلرسون مازال متمسكا بدعم الشعب الإيراني.