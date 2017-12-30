إيران: ترامب حاقد على شعبنا ودعمه "انتهازي" للمحتجين

طهران، إيران (CNN) -- رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أعلن فيها دعمه لتحركات الشعب الإيراني خلال الأيام الماضية، وتأكيده أن "العالم يراقب" ما يجري في الدولة الإسلامية. وندد قاسمي بتصريح ترامب الذي اتهمه بـ"الحقد" على الإيرانيين وتقديم "دعم انتهازي" للتحركات.

قاسمي قال، وفقا لما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، في معرض رده على تغريدة ترامب التي وصفها بأنها "تتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية،" إن الشعب الايراني "بالتأكيد يتابع عن كثب المشاركة النشطة للسيد ترامب في انتهاك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني واليمني ويتذكر القيود المفروضة وعداء وحقد الرئيس الامريكي للشعب الايراني المثقف في منعه من دخول أمريكا واعتقال عدد من الإيرانيين المقيمين في هذا البلد تحت ذرائع واهية" على حد تعبيره.

وأضاف قاسمي، في تصريحات له السبت، أن الشعب الإيراني "هو أقوى سند لأمن وتقدم البلاد ومشاركة الشعب في الانتخابات لتحديد مستقبله" وأن ما وصفه بـ"الحضور المتيقظ للشعب" هو أهم "عامل للمقاومة في وجه الحاقدين على البلاد والشعب حيث أثبتت حكومة ترامب أنها على رأس هؤلاء الحاقدين" وفقا للمسؤول الإيراني.

وأضاف قامي أن طهران تعتبر تصريحات ترامب "سخيفة وعديمة القيمة" وأن الإيرانيين "لا يعيرون اهتماماً لمزاعمه" مضيفا أن الشعب الإيراني "لا يعتبر الدعم الانتهازي والمخادع لهؤلاء المسؤولين لبعض التجمعات خلال الأيام الأخيرة في بعض المدن الإيرانية إلا خداعاً ورياءً من قبل الحكومة الأمريكية" وفق قوله.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد علق السبت على الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في إيران حاليا بالقول إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج."

وأضاف ترامب في تغريدة له فجر السبت: "على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حق التعبير.. العالم يراقب."