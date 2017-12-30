بوتين يدعو ترامب إلى "تعاون براغماتي".. ويؤكد للأسد التزامه بدعم سوريا

موسكو، روسيا (CNN)-- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى "تعاون براغماتي" بين روسيا والولايات المتحدة، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد بوتين على أهمية دخول الدولتين في حوار بناء من أجل تعزيز الاستقرار العالمي ومواجهة التحديات التي تهدد العالم. وقال بوتين إن "ذلك سوف يساعدنا في تحقيق تقدم والتعاون البراغماتي على المدى الطويل". وأشار بوتين إلى أن المساواة والاحترام المتبادل هي أساس تطوير العلاقات بين الدولتين، وفقا لما جاء في بيان للكرملين.

وفي رسالته إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العام الجديد، أكد بوتين أن "روسيا ستواصل تقديم مختلف الدعم للجمهورية العربية السورية لحماية سيادتها، ووحدة أراضيها، وتقدم التسوية السياسية، وكذلك في جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني".

كما وجه بوتين تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن "التعاون الوثيق بين دولتينا يسمح بوضع حاجز متين أمام استمرار انتشار خطر الإرهاب في الشرق الأوسط، وخلق ظروف لإطلاق العملية السياسية للتسوية السورية".