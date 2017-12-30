أول لقاء علني بين محمد بن سلمان ومتعب بن عبدالله بعد أنباء الإفراج عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، بالأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، في أول ظهور علني لهما سويا، منذ أنباء الإفراج عن الأمير متعب.

الأمير متعب.. أبرز مغادري فندق الريتز في الرياض 0:45

جاء ذلك خلال حضور الأمير محمد بن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، حيث كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان مصدر حكومي سعودي أكد، في تصريحات لـCNN، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن الأمير متعب بن عبدالله، غادر مقر توقيفه في فندق الريتز بالرياض حيث كان موقوفا لأسابيع ضمن حملة محاربة الفساد التي أطلقتها المملكة مؤخرا. وقال المصدر، الذي تحدث لـCNN طالبا عدم ذكر اسمه، إن السلطات السعودية توصلت إلى اتفاق مالي لم يُكشف عن تفاصيله مع الأمير صاحب النفوذ الواسع، والذي كان يتولى وزارة الحرس الوطني.