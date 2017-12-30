ترامب: الشعب الإيراني يريد التغيير والأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر للأبد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، نشر مقتطفات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي هاجم فيه النظام الإيراني، مؤكدا أنه "لا يمكن للأنظمة القمعية أن تستمر للأبد"، وذلك في ظل تواصل الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في مدن إيرانية بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وكتب ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، أن "العالم بأكمله يدرك أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، وباستثناء القوة العسكرية الأمريكية الكبرى، فإن أكثر ما يخيف قادة إيران هو الشعب". وأضاف: "الأنظمة القمعية لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم الذي سيتخذ فيه الشعب الإيراني خياره. العالم يراقب"، مرفقا مقاطع فيديو من خطابه في الأمم المتحدة.

وكان ترامب قال إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج". وأضاف ترامب في تغريدة له فجر السبت: "على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حق التعبير.. العالم يراقب".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الرئيس الأمريكي، قائلا إن طهران تعتبر تصريحات ترامب "سخيفة وعديمة القيمة" وإن الإيرانيين "لا يعيرون اهتماماً لمزاعمه". واتهم قاسمي الرئيس الأمريكي بـ"الحقد" على الإيرانيين وتقديم "دعم انتهازي ومخادع" للاحتجاجات.