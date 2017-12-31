روحاني: المطالب والاحتجاجات مقبولة لكن لن نتسامح مع الفوضى

روحاني: الاحتجاجات مقبولة ولا تسامح مع الفوضى

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:03 (GMT +0400).
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وصفت الاحتجاجات بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أن المطالب الشعبية والاحتجاجات "مقبولة"، لكنه حذر من أن السلطات الإيرانية لن تتسامح مع إثارة الفوضى والاضطرابات في المجتمع وتخريب الممتلكات العامة.

وقال روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة"، مضيفا أن "الإيرانيين يعملون لمصلحة بلادهم وانتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وإنما تشمل الفساد والشفافية"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء الإيرانية.

وتابع روحاني بالقول: "يجب أن يكون واضحا للجميع أننا شعب يتمتع بالحرية وأن الشعب، وفقا للدستور وحقوق المواطنة، يستطيع التعبير عن الانتقادات وحتى الاحتجاج بكل حرية، لكن ينبغي أن نلاحظ في الوقت نفسه أن طريقة الانتقاد والاحتجاج ينبغي أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تهيئة ظروف أفضل للبلاد وحياة مناسبة للشعب".

وأكد روحاني أن "حل بعض القضايا العالقة ليس بالأمر السهل ويستغرق وقتا طويلا، ويجب على الحكومة والشعب ان يكونا يدا بيد من أجل حلحلة هذه المشاكل". وقال إن "جذور بعض المشاكل الاقتصادية تعود إلى السنوات السابقة، وبعضها الآخر مرتبطة بهذه الأيام".

ورأى روحاني أن "أعداء الثورة الإسلامية" يشعرون بالبهجة بسبب الاحتجاجات في إيران. وقال روحاني عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هذا الرجل في أمريكا الذي يريد اليوم التعاطف مع شعبنا، تناسى أنه وصف الشعب الإيراني قبل عدة أشهر بالإرهابي، هذا الشخص الذي يعادي الشعب الإيراني لا يحق له التباكي على شعبنا".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "بعض الدول العربية في المنطقة التي لم تكن الود أبدا للشعب الإيراني أصبحت تبتهج وتفرح هذه الأيام". وتابع بالقول: "هل أسلوب الاحتجاج هذا أسلوب دقيق ويخدم مصلحة الشعب أم أنه يخدم مصالح الآخرين؟".

إيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالاقتصاد الإيرانيالحرس الثوري الإيراني
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