مصدر إيراني لـCNN: إطلاق نار على متظاهرين في مدينة دورود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتشرت العديد من مقاطع الفيديو، مساء السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر أعمال عنف خلال مظاهرات معارضة للنظام الإيراني في مدينة دورود بمحافظة لرستان غرب إيران.

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ويمكن سماع صوت إطلاق الرصاص في بعض مقاطع الفيديو ورؤية أشخاص مصابين على الأرض وغيرهم يٌنقلون بعيدا عن موقع المظاهرات. وتحدثت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى.

ولم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو والتعليقات، ولكن قال مصدر إيراني، لـCNN، إن أسرته في دورود شاهدت الاحتجاجات وإن متظاهرين اقتحموا مكتب حاكم المدينة وأشعلوا فيه النيران، وأضاف أنه جرى إطلاق النار على المتظاهرين بعدها وأصيب 5 منهم.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية حذرت من التجمعات الشعبية "غير القانونية"، على حد تعبيرها، وذلك وسط احتجاجات ضد الغلاء والأوضاع الاقتصادية في عدة مدن إيرانية، تزامنت مع ذكرى احتجاجات معارضة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2009، التي عُرفت إعلاميا باسم "الثورة الخضراء".

وقال وزارة الداخلية إن أي مجموعات تريد التجمع يجب أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح أولا قبل التجمع. وأضافت الوزارة أنها حصلت على تقارير حول دعوات للتجمع على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه التجمعات ستكون "غير قانونية" إذا لم تحصل على تصريح.