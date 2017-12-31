أبومازن في الذكرى الـ53 لفتح: المؤامرة على القدس لن تمر.. ولن نتنازل عن حقوقنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الأحد، أن "المؤامرة على القدس لن تمر"، و"لن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية"، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ53 لانطلاقة حركة فتح.

وقال أبومازن إن "هناك خطوطا حمراء وثوابت تشكل الأساس في موقفنا، نلتزم بها ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها، ولا حل إلا على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقرارات المجالس الوطنية، ومبادرة السلام العربية، التي تؤكد جميعها على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية بحدودها الكاملة عاصمة لها".

وأضاف أبومازن: "بعد مضي قرن من الزمان على وعد بلفور الغادر الظالم، وانقضاء 7 عقود على النكبة، و50 عاماً على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، نواجه تحدياً جديداً تقوده الولايات المتحدة الأميركية انحيازاً ودعماً لإسرائيل، قوة الاحتلال، بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد خالفت القانون الدولي والشرعية الدولية وفقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام".

وتابع الرئيس الفلسطيني بالقول إن "كرامة شعبنا وحقوقه وثوابته غير قابلة للمساومة، ونقول لا لمن يحاولون فرض الإملاءات علينا... ولن نقبل ببقاء الوضع القائم، ولن نقبل بنظام الأبارتهايد، ولن نقبل بسلطة دون سلطة، واحتلال دون كلفة، وعلى إسرائيل أن تعيد النظر في سياساتها وإجراءاتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا قبل فوات الأوان".