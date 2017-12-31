شاهد.. الأمن الإيراني يفرق متظاهرين ضد الحكومة

(CNN)-- فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حشوداً من المتظاهرين أثناء تفرقتهم من قبل عدد كبير من ضباط الشرطة في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران. ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من مصداقية المقطع، غير أن مراسل CNN في طهران قال إن الفيديو يتفق مع ما رآه في الشوارع، وهو منع الشرطة جموع الناس من الاحتشاد.