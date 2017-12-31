شاهد.. الأمن الإيراني يفرق متظاهرين ضد الحكومة

شاهد.. أمن إيران يفرق متظاهرين ضد الحكومة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و8 دقائق.
إيرانالحرس الثوري الإيرانيالحكومة الإيرانيةمظاهرات
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مراسل شبكتنا بطهران قال إن الفيديو يتفق مع ما رآه في الشوارع، وهو منع الشرطة جموع الناس من الاحتشاد.

(CNN)-- فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حشوداً من المتظاهرين أثناء تفرقتهم من قبل عدد كبير من ضباط الشرطة في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران. ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من مصداقية المقطع، غير أن مراسل CNN في طهران قال إن الفيديو يتفق مع ما رآه في الشوارع، وهو منع الشرطة جموع الناس من الاحتشاد.

إيرانالحرس الثوري الإيرانيالحكومة الإيرانيةمظاهرات