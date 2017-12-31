دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت موجة الاحتجاجات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية على قضية الكلفة العالية لتدخلات طهران في المنطقة. هتافات المحتجين في إيران والتعليقات الأمريكية كلها صبت في إطار انتقاد تلك التدخلات.
من اليمن إلى لبنان وسوريا والعراق.. أين تبرز تدخلات إيران؟
اليمن ولبنان وسوريا والعراق.. أين تنشط إيران؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
1:11
فيديو يستعرض أبرز الساحات التي تتدخل فيها إيران خارجياً، من بينها اليمن ولبنان وسوريا والعراق وغيرها
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