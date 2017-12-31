من اليمن إلى لبنان وسوريا والعراق.. أين تبرز تدخلات إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت موجة الاحتجاجات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية على قضية الكلفة العالية لتدخلات طهران في المنطقة. هتافات المحتجين في إيران والتعليقات الأمريكية كلها صبت في إطار انتقاد تلك التدخلات.