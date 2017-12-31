من اليمن إلى لبنان وسوريا والعراق.. أين تبرز تدخلات إيران؟

اليمن ولبنان وسوريا والعراق.. أين تنشط إيران؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
أسلحة إيرانإيرانالبرلمان اللبنانيالجيش العراقيالجيش اللبناني
1:11

فيديو يستعرض أبرز الساحات التي تتدخل فيها إيران خارجياً، من بينها اليمن ولبنان وسوريا والعراق وغيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت موجة الاحتجاجات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية على قضية الكلفة العالية لتدخلات طهران في المنطقة. هتافات المحتجين في إيران والتعليقات الأمريكية كلها صبت في إطار انتقاد تلك التدخلات.

أسلحة إيرانإيرانالبرلمان اللبنانيالجيش العراقيالجيش اللبنانيالحرس الثوري الإيرانيالحكومة اللبنانيةالعراقاليمنتفجيرات في اليمنلبنان