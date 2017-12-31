شاهد.. إيرانيون يهتفون “لا نريد جمهورية إسلامية”

(CNN)-- في عرض نادر للغاية للمعارضة السياسية العامة، يمكن سماع إيرانيين في هذا الفيديو وهم يرددون “نحن لا نريد جمهورية إسلامية” و “الموت للديكتاتور” أثناء احتجاجات في البلاد. ولم تستطع CNN أن تتحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو، الذي يزعم إظهار محتجين في مدينة خورام أباد الغربية.

ويمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون بالشعارات المناهضة للحكومة وهم يسيرون بشكل جماعي في الشارع.

هذا العرض غير المألوف للمعارضة العامة، أي استهداف مفهوم الجمهورية الإسلامية كتعبير عن الغضب، يضع هذه الاحتجاجات في فئة مختلفة عن المظاهرات التي جرت في عام 2009 والحركة الإصلاحية في التسعينيات. فالمظاهرات في إيران لم تصل في العادة إلى انتقاد ولاية الفقيه.

وبالإضافة إلى هذه الشعارات المناهضة للحكومة، يمكن أيضا سماع هتافات “الموت للحرس الثوري” في فيديو آخر نشر على وسائل الإعلام الاجتماعية، غير أن CNN لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.