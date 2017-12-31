مساعد وزير الدفاع السعودي في الخرطوم والسودان يؤكد "موقفه الثابت"

الخرطوم، السودان (CNN) -- زار مساعد وزير الدفاع الفريق الطيار محمد بن عبدالله العايش، السودان السبت، حيث اجتمع بوزير الدفاع في الخرطوم الذي أكد له "التزام السودان وموقفه الثابت تجاه قضايا أمته" في تطور يأتي بظل تصاعد المواجهات في اليمن من جهة، وإعلان السودان عن الاتفاق مع تركيا حول جزيرة "سواكن" بالبحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن زيارة العايش إلى السودان شهدت تجديد الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني "التزام السودان وموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والزود عن الحرمين الشريفين الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم."

وبحسب الوكالة السودانية، فإن المباحثات تناولت "مجمل قضايا الراهن العسكري والأمني في المنطقة، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث و ما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين و للأمة العربية والإسلامية" وفقا للبيان.

وتشارك القوات السودانية ضمن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بمواجهة الحوثيين، وقد اشتدت المعارك في الجبهات اليمنية مؤخرا، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وانهيار التحالف الطويل بين أنصاره والحوثيين.

وكانت الخرطوم قد استقبلت قبل أيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تتيح لتركيا إدارة جزيرة "سواكن" السودانية في البحر الأحمر، في تطور جاء بالترافق مع برودة في العلاقات بين أنقرة وعدد من العواصم الخليجية والعربية على خلفية المواقف من الأزمة القطرية.