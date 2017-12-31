محللون لـCNN: تصريحات ترامب تضر المتظاهرين الإيرانيين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر محللون وباحثون سياسيون من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتجاجات في إيران، لا تساعد المتظاهرين الإيرانيين بل تضرهم، مؤكدين أن النظام الإيراني يستخدم هذه التصريحات لتشويه صورة المتظاهرين.

وقالت تريتا بارسي، رئيسة المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، لـCNN، إن الاحتجاجات في إيران ليست قضية الولايات المتحدة. وأضافت: "هذا الأمر ليس عن ترامب، وتدخل ترامب فيه لن يكون مساعدا لأنه لا يتمتع بأي مصداقية في إيران".

وأكد رضا مراشي، مدير الأبحاث في المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، أن حركة الاحتجاجات في إيران "أصلها إيراني وستكون نهايتها إيرانية". فيما قال الباحث في مركز كارنيجي للسلام الدولي كريم سدجابور، لـCNN، إن "التصريحات ضد النظام الإيراني ربما لا تكون فقط غير مفيدة بل أيضا قد تستخدم كذريعة للقمع".

واعتبرت المحللة الإيرانية الأمريكية هولي داغرس أن "أفضل شيء يمكن للعالم أن يقدمه إلى إيران هو أن ينتظر ويراقب ما الذي سيحدث". وقالت، في مقابلة مع CNN، إن "التصريحات التي قد يعتقد البعض أنها في مصلحة الإيرانيين تؤذيهم أكثر من أي شيء آخر".

واتهمت داغرس إدارة ترامب بـ"النفاق"، قائلة إن الإيرانيين كانوا في صدارة المتضررين من قرار ترامب بحظر سفر مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن "منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة ثم التصريح بتأييد احتجاجاتهم نفاق". وتابعت بالقول: "إذا كنت تدعم الإيرانيين لم تكن لتمنعهم من مغادرة بلادهم والسفر إلى الولايات المتحدة هربا من النظام القمعي".

وأكدت داغرس أن "الولايات المتحدة لديها تاريخ من التدخل في الشؤون الإيرانية والإدلاء بتصريحات يضعف الثقة في المتظاهرين الإيرانيين". وقالت إنه "لهذا السبب لم تخرج تصريحات مماثلة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقت احتجاجات إيران عام 2009 لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك سيزعزع الثقة في المتظاهرين وسيمنح النظام الإيراني فرصة ليصف المتظاهرين بأنهم عملاء للخارج". وأضافت أن "هذا هو ما يحدث الآن مع تصريحات الإدارة الأمريكية الحالية التي يستخدمها النظام ضد المتظاهرين لتشويه صورتهم".

وكان ترامب أعاد، مساء السبت، نشر مقتطفات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي هاجم فيه النظام الإيراني، قائلا: "العالم بأكمله يدرك أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، وباستثناء القوة العسكرية الأمريكية الكبرى، فإن أكثر ما يخيف قادة إيران هو الشعب". وأضاف: "الأنظمة القمعية لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم الذي سيتخذ فيه الشعب الإيراني خياره. العالم يراقب".

وكان ترامب قال إن هناك "الكثير من التقارير حول مظاهرات سلمية لمواطنين إيرانيين فاض بهم الكيل من فساد النظام وتبديده لثروات البلاد في تمويل الإرهاب في الخارج". وأضاف ترامب في تغريدة له فجر السبت: "على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حق التعبير.. العالم يراقب".

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الرئيس الأمريكي، قائلا إن طهران تعتبر تصريحات ترامب "سخيفة وعديمة القيمة" وإن الإيرانيين "لا يعيرون اهتماماً لمزاعمه". واتهم قاسمي الرئيس الأمريكي بـ"الحقد" على الإيرانيين وتقديم "دعم انتهازي ومخادع" للاحتجاجات.