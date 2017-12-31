هادي يشيد بانتصارات نهم وقائد الجيش: مصرون على التقدم نحو صنعاء

صنعاء، اليمن (CNN) -- قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء الركن طاهر العقيلي، إن "بشائر النصر" بمواجهة المليشيات الحوثية تلوح في الأفق، مضيفا أن معنويات قواته مرتفعة مع الإصرار على التقدم باتجاه العاصمة صنعاء، في حين أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتقدم الميداني في مناطق مجاورة للعاصمة.

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ذكرت أن الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بالعقيلي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات. وأشاد هادي بالتقدم في جبهات نهم والجوف بمواجهة الحوثيين و"تطهير تلك المناطق من المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي."

وشدد هادي على "ضرورة مواصلة هذه الانتصارات الساحقة وصولاً الى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة المكونة من ستة أقاليم" مشيدا بقوات الجيش الذي قال إنه "يدافع عن تراب الوطن من براثن الإماميين الجدد الذين يحاولون العودة بالوطن الى عصر العهود الظلامية."

العقيلي من جانبه وضع انتصارات نهم والجوف في إطار "تحرير كافة المناطق التي تقع تحت سيطرت المليشيا وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية التي تنفذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة" في إشارة إلى الحوثيين. مشدد على ارتفاع معنويات الجنود "في مواصلة عملياتهم العسكرية وتقدمهم باتجاه العاصمة صنعاء" مضيفا: "بشائر النصر تلوح في الأفق والمليشيا تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات."

ميدانيا، تفقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم شرق صنعاء، واطلع على سير العمليات العسكرية فيها. كما تمكن الجيش اليمني السبت من طرد الحوثيين من منطقتي "المهاشمة" و"العشة" بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.