البشير: خلل اقتصادي بالسودان منذ قيام الدولة ودورنا مستمر باليمن

الخرطوم، السودان (CNN) -- وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، جملة رسائل داخلية وخارجية بمناسبة عيد الاستقلال، إذ أكد مواصلة العمل على تطوير قدرات الجيش السوداني، وأكد استمرار الدور العسكري لبلاده في اليمن إلى جانب التحالف العربي لدعم الشرعية حتى تحقيق الأهداف، كما تحدث عن "خلل هيكلي" في اقتصاد البلاد منذ تكوين الدولة.

وقال البشير، في الكلمة التي ألقاها مساء الأحد بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، إن الحوار الداخلي لم يمنع من بذل كل الجهد المطلوب لبناء وتطوير قدرات عسكرية رادعة، مشيرا إلى وجود ما وصفها بـ"قوى التربص الخارجي الطامعة في موارد" البلاد، واصفا الجيش السوداني بأنه "جيش مهني محترف يتمتع بالجاهزية لمواجهة التحديات وحماية الأرض."

وتابع البشير بالقول: "أرجو أن أخص بالتحية قواتنا الباسلة وهى تشارك باقتدار نال إشادة المراقبين في إعادة الشرعية في اليمن، وهي مشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثنا الأخلاقي، في مناهضتنا للإرهاب والعدوان، وإننا لماضون في هذه المشاركة حتى تحقق غاياتها النبيلة."

وتطرق البشير إلى الوضع الاقتصادي في السودان، فقال إن البلاد حققت مستويات نمو رغم العقوبات عليها، مضيفا أن الاقتصاد المحلي "لا يعاني من أزمة.. بل يواجه صعوبات وتحف به مشكلات، تتمثل في اختلال هيكلي منذ إعلان تكوين الدولة" داعيا إلى إصلاح يقلص دور الدورة ويتجاوز "سياسة الدعم" بحيث تقتصر على الفئات الضعيفة.

وتوجه البشير بالشكر للدول التي قال إنها ساهمت في رفع العقوبات عن بلاده، وخاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان ودول المغرب العربي. وختم الرئيس السوداني كلمته بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانبه في قضية القدس.