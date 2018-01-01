روحاني عن ترامب: يتهمنا بالإرهاب ثم يتعاطف مع شعبنا؟

روحاني لترامب: تتهمنا بالإرهاب وتتعاطف معنا؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
حسن روحانيإيراناحتجاجات إيران
1:41

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مواقف نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفيه الاحتجاجات الدائرة في مدن إيران حاليا، كما انتقد السياسات الداخلية لترامب، وسعى لتبرير الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

حسن روحانيإيراناحتجاجات إيران