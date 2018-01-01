روحاني عن ترامب: يتهمنا بالإرهاب ثم يتعاطف مع شعبنا؟

1:41

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مواقف نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفيه الاحتجاجات الدائرة في مدن إيران حاليا، كما انتقد السياسات الداخلية لترامب، وسعى لتبرير الأوضاع الاقتصادية في بلاده.