أمير قطر: 2017 سنة ثقيلة.. وأتمنى عاما من الاستقرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العام 2017 بأنه سنة "ثقيلة" على، متمنيا أن يكون عام 2018 عاما "للخير والاستقرار"، وذلك في رسالة معايدة أرسلها إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال الشيخ تميم في تغريدته: "نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا .. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع."

وتابع الشيخ تميم متمنيا لقطر وشعبها "المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار."

نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا .. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع .. ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار. وكل عام وأنتم بخير — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وتشهد منطقة الخليج منذ منتصف 2017 حالة من التوتر في العلاقات بين قطر وجيرانها، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب وترويج الفكر المتشدد والتدخل في شؤون جيرانها، الأمر الذي تنفيه قطر.

وأدت تلك التوترات إلى تأثيرات سلبية على مجلس التعاون الخليجي وعملية مقاطعة اقتصادية للدوحة.