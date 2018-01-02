إيران: 21 قتيلا بالاحتجاجات وخامنئي يتهم "الأعداء" بالتحالف

طهران، إيران (CNN) -- رفعت السلطات الإيرانية تقديراتها لأعداد قتلى المظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 21، وذلك بعد الإعلان عن سقوط ستة قتلى في ما قالت الأجهزة الأمنية الإيرانية إنه "هجوم على مركز شرطة" في محافظة أصفهان، في حين اتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، من قال إنهم "أعداء إيران" بالتحالف ضد بلاده.

وقالت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء إن القتلى الستة في محافظة أصفهان سقطوا في بلدة قهداريجان، في حين قُتل متظاهر آخر في بلدة "خميني شهر" بالمحافظة نفسها، كما قتل عنصر من مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري في جنوب طهران.

من جانبه، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي إن من وصفهم بـ"الأعداء" تحالفوا للإضرار بإيران من خلال "تسخيرهم الإمكانيات المتوفرة تحت تصرفهم ومنها المال والسلاح والسياسة والأجهزة الأمنية"، مضيفا أن "الأعداء" على حد وصفه، يحاولون الإضرار بالنظام الإسلامي، وأن ما يمنعهم من تنفيذ ذلك هو "روح الشجاعة والتضحية والإيمان لدى الشعب" وفقا لما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وقال خامنئي إن هناك ما سيتحدث عنه "في وقته" حول ما يحصل. كما تحدث عن "الوضع المؤسف لبعض دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا،" قائلا: "لو ترك المجال للعدو البعثي في الحرب المفروضة لما رحم أي شيء ابداً وكان سببّ لإيران حالة أسوء بكثير من الوضع الراهن في ليبيا وسوريا" في إشارة منه الحرب مع العراق في العقد الثامن من القرن الماضي.