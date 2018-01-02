على الخريطة.. أين تتركز الاحتجاجات في إيران؟
على الخريطة.. أين تتركز الاحتجاجات في إيران؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ9 دقائق.
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