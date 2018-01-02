على الخريطة.. أين تتركز الاحتجاجات في إيران؟

على الخريطة.. أين تتركز الاحتجاجات في إيران؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ9 دقائق.
إيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالجيش الإيرانيالحرس الثوري الإيراني
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على الخريطة.. أين تتركز الاحتجاجات في إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بخلاف مظاهرات عام 2009 التي حملت اسم "الحركة الخضراء" وتركزت في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى، امتدت رقعة الاحتجاجات الحالية في إيران لتشمل الكثير من المحافظات والمدن، رغم الفارق في حجم المظاهرات نفسها، ونستعرض في الخريطة التالية أماكن تركّز أبرز التحركات.

إيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالجيش الإيرانيالحرس الثوري الإيراني
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