ترامب: ثروة إيران تُنهب والشعب جائع.. حان الوقت للتغيير

لندن، بريطانيا (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الوقت قد حان لحصول تغيير في الداخل الإيراني، مضيفا أن ثروة إيران تتعرض للنهب على كل المستويات، في حين رد سفير إيران في بريطانيا بالقول إن التصريحات الصادرة عن ترامب "مهينة."

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر حول الوضع في إيران بالقول: "إيران تسجل فشلا على كل المستويات، رغم الاتفاق المريع الذي عقدته مع إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما."

وتابع ترامب بالقول: "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع سنوات عديدة وهو جائع ويريد الغذاء كما الحرية. ثروة إيران تُنهب وكذلك حقوق الإنسان فيها.. حان الوقت للتغيير."

بالمقابل، رد السفير الإيراني في بريطانيا، حميد بائدي نجاد، بالقول عبر حسابه في موقع انستغرام بالقول إن تغريدات ترامب "مهينة" مضيفا: "أمريكا والغرب يدركان تماما قدرتنا على حل مشاكلنا ولكن الغريب أن يسعى ترامب، الذي سبق له وصف شعبنا بالإرهابي، بإظهار دعمه المنافق للمشاركين في الاحتجاجات."

وتابع السفير بالقول: "ترامب أدلى بتصريح مهين مجددا واصفا بالإيرانيين بأنهم شعب من الجائعين الذين يحتاجون للإحسان، هذا التصريح يأتي من رئيس دولة لديها الاقتصاد الأكبر في العالم ومع ذلك يواجه الناس فيها الجوع وتتزايد الانقسامات الاجتماعية" على حد قوله.