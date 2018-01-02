لماذا اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران؟

لماذا اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 10:37 (GMT +0400).
إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانيةالحرس الثوري الإيرانيحسن روحاني
1:41

الاحتجاجات تطورت بشكل أكبر الى صرخات مناهضة للنظام

تسجيلات مصورة تزعم أنها تظهر الاضطرابات في مدن مختلفة، بما فيها طهران

 

إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانيةالحرس الثوري الإيرانيحسن روحانيعلي خامنئي