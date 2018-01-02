لماذا اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران؟ لماذا اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران؟ الشرق الأوسط آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 10:37 (GMT +0400). إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانيةالحرس الثوري الإيرانيحسن روحاني شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:41 الاحتجاجات تطورت بشكل أكبر الى صرخات مناهضة للنظام تسجيلات مصورة تزعم أنها تظهر الاضطرابات في مدن مختلفة، بما فيها طهران إيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانيةالحرس الثوري الإيرانيحسن روحانيعلي خامنئي شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"me-020118-Iran-protests","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/02","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east","middle_east:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.