بعد توقيفه لأسابيع في الريتز كارلتون.. إبراهيم العساف يعود لعمله في "مجلس الوزراء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت حضور وزير الدولة السعودي إبراهيم العساف الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أنه يأتي بعد أسابيع من توقيفه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامات بالفساد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صوراً للاجتماع الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وظهر فيه العساف، في وقت لم يصدر تعقيب رسمي من المسؤولين السعوديين حول قضيته.

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وبحسب ما ذكر موقع "سبق" الإلكتروني، فإن حضور العساف لجلسات المجلس ومعاودته لأداء عمله مجدداً "يثبت عدم إدانة القيادة لأي مسؤول قبل انتهاء التحقيقات، حيث لم يصدر قرار بإعفاء الوزير العساف من منصبه عقب تلقي البلاغات وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي."

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها حوالي 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار.