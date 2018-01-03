عضو بالكنيست لـCNN: ترامب يتبع سياسة رجل الأعمال في عملية السلام

عضو بالكنيست: ترامب يتبع سياسة رجل الأعمال

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 05:21 (GMT +0400).
القدسدونالد ترامبأمريكاإسرائيلالكنيست الإسرائيلي
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بعد تهديد ترامب بسحب المساعدات من الفلسطينيين، صائب عريقات يسأل الرئيس الأمريكي: ماذا بقي لنناقشه؟

القدس (CNN)-- اعتبر مايكل أورين، عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع سياسة قائمة على خلفيته كرجل أعمال في تهديده للفلسطينيين بقطع المساعدات إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وأشاد مايكل أورين، في تصريحات لـCNN، بتهديد ترامب للفلسطينيين بقطع المساعدات، قائلا إن "تصريحات الرئيس ترامب رسالة تحذير للفلسطينيين بأنهم من الآن فصاعدا سيدفعون الثمن إذا رفضوا العودة إلى مفاوضات السلام".

وأضاف أورين أن "الرئيس ترامب يأتي من عالم الأعمال التجارية، وهو عالم من يرفض فيه التفاوض يدفع الثمن، وهو يطبق هذه الطريقة في عملية السلام". وتابع بالقول: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى دفع الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات".

وكان ترامب هدد، مساء الثلاثاء، بقطع مئات ملايين الدولار من المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات. وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها للوساطة الأمريكية في مفاوضات السلام بعدما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل سفارة بلاده إليها.   

القدسدونالد ترامبأمريكاإسرائيلالكنيست الإسرائيلي
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