الكويت: نجاة قائد أركان الجيش من حادث مروحية ببنغلاديش

الكويت (CNN) -- أكدت وزارة الدفاع الكويتية الأربعاء سلامة رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن محمد الخضر، والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمية لجمهورية بنغلاديش.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء هبوطها في منطقة "سيليت" حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وشددت الوزارة على أم الخسائر اقتصرت على الجانب المادي، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لأحد المرافقين، مضيفة أن رئيس الأركان اتصل بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكذلك بنائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح مؤكدا سلامة الجميع.

وكان رئيس الأركان الكويتي والوفد المرافق له قد غادروا البلاد صباح يوم أمس الأول الاثنين في زيارة رسمية لبنغلاديش.