عبدالله بن زايد لـCNN: هكذا تحارب الإمارات التطرّف بالفن

وزير خارجية الإمارات: هكذا نحارب التطرف بالفن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطعبدالله بن زايدالإمارات العربية المتحدةأبوظبيمتحف اللوفر
2:21

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، تجربة بلاده في افتتاح متحف "اللوفر-أبوظبي"، ويناقش دور الفن في محاربة التطرّف والإرهاب.

من قلب الشرق الأوسطعبدالله بن زايدالإمارات العربية المتحدةأبوظبيمتحف اللوفرمتاحف