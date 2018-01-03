أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، تجربة بلاده في افتتاح متحف "اللوفر-أبوظبي"، ويناقش دور الفن في محاربة التطرّف والإرهاب.
عبدالله بن زايد لـCNN: هكذا تحارب الإمارات التطرّف بالفن
وزير خارجية الإمارات: هكذا نحارب التطرف بالفن
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
2:21
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.