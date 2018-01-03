عبدالله بن زايد لـCNN: هكذا تحارب الإمارات التطرّف بالفن

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، تجربة بلاده في افتتاح متحف "اللوفر-أبوظبي"، ويناقش دور الفن في محاربة التطرّف والإرهاب.