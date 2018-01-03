ما هي حقائق الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب؟ 

حقائق الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
إيراناحتجاجات إيرانالاقتصاد الإيراني
2:03

بينما تبدو مؤشرات إيران الاقتصادية إيجابية، على الحكومة أن تجد طريقة لتحويل ذلك إلى طريقة معيشة أفضل.. وبسرعة. 

(CNN)-- البطالة والتضخم والفساد.. هذا ما أشعل احتجاجات دموية في أرجاء إيران.. واعترفت الحكومة بهذه التحديات الاقتصادية، لكن يبدو أن الكلمات لا تكفي.

إيراناحتجاجات إيرانالاقتصاد الإيراني