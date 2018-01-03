(CNN)-- البطالة والتضخم والفساد.. هذا ما أشعل احتجاجات دموية في أرجاء إيران.. واعترفت الحكومة بهذه التحديات الاقتصادية، لكن يبدو أن الكلمات لا تكفي.
ما هي حقائق الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب؟
حقائق الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
2:03
بينما تبدو مؤشرات إيران الاقتصادية إيجابية، على الحكومة أن تجد طريقة لتحويل ذلك إلى طريقة معيشة أفضل.. وبسرعة.
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