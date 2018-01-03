مخيم شعفاط في القدس.. يبعد عالماً كاملاً عن المدينة المقدسة

القدس (CNN)-- خطة القدس الكبرى، التي تطورها الحكومة الإسرائيلية، تزيل مخيم شعفاط من مدينة القدس وتضمه إلى بلدية أخرى تجمع أحياء أخرى تعج بالفلسطينيين. وتنظر الخطة إلى خفض عدد الفلسطينيين من سكان القدس بأكثر من الثلث.