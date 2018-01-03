مخيم شعفاط في القدس.. يبعد عالماً كاملاً عن المدينة المقدسة

مخيم شعفاط.. يبعد عالماً عن المدينة المقدسة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 11:53 (GMT +0400).
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2:02

لو كان هناك أمل في مخيم شعفاط للاجئين، فقد استبدل بالقمامة منذ زمن طويل. 

القدس (CNN)-- خطة القدس الكبرى، التي تطورها الحكومة الإسرائيلية، تزيل مخيم شعفاط من مدينة القدس وتضمه إلى بلدية أخرى تجمع أحياء أخرى تعج بالفلسطينيين. وتنظر الخطة إلى خفض عدد الفلسطينيين من سكان القدس بأكثر من الثلث.

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