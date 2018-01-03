القدس (CNN)-- خطة القدس الكبرى، التي تطورها الحكومة الإسرائيلية، تزيل مخيم شعفاط من مدينة القدس وتضمه إلى بلدية أخرى تجمع أحياء أخرى تعج بالفلسطينيين. وتنظر الخطة إلى خفض عدد الفلسطينيين من سكان القدس بأكثر من الثلث.
مخيم شعفاط في القدس.. يبعد عالماً كاملاً عن المدينة المقدسة
مخيم شعفاط.. يبعد عالماً عن المدينة المقدسة
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 11:53 (GMT +0400).
2:02
لو كان هناك أمل في مخيم شعفاط للاجئين، فقد استبدل بالقمامة منذ زمن طويل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.