(CNN)-- جزء مقتضب من مقابلة لشبكتنا مع مصطفى البرغوثي، مؤسس المبادرة الفلسطينية، على خلفية تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً التي حذر فيها بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال لم يعودوا لطاولة المناقضات مع الإسرائيليين.
البرغوثي: إن أراد ترامب قطع المساعدات فليفعل.. القدس ليست للبيع
البرغوثي: إن أراد ترامب قطع المساعدات فليفعل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
2:02
المقابلة سلطت الضوء على ردة الفعل تجاه تغريدة ترامب التي حذر فيها بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.
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