البرغوثي: إن أراد ترامب قطع المساعدات فليفعل.. القدس ليست للبيع

(CNN)-- جزء مقتضب من مقابلة لشبكتنا مع مصطفى البرغوثي، مؤسس المبادرة الفلسطينية، على خلفية تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً التي حذر فيها بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال لم يعودوا لطاولة المناقضات مع الإسرائيليين.