أردوغان يدعم "استقرار" إيران.. ووزير خارجيته: ترامب ونتنياهو هما من يؤيد الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن دعمها للسلم والاستقرار الاجتماعي في إيران، وسط موجة الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت قبل أسبوع، مؤكدة رفضها للتدخل الخارجي في شؤون إيران.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول مظاهرات إيران، إنه "يوجد شخصان يدعمان ما يجري هما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وأضاف أن بلاده "ترفض التدخل الخارجي"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني، إن تركيا "تولي أهمية للمحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي في إيران". وأشاد أردوغان بتصريحات روحاني بشأن تجنب انتهاك القوانين في الاحتجاجات، ووصفها بـ"الصائبة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إن تركيا "تعارض تولي وتغيير السلطة في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية، أو استخدام العنف، أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين". وأضاف أن "تركيا تتابع عن كثب الأحداث التي تشهدها إيران، وأنها تولي أهمية لحفظ الهدوء والسلم والاستقرار في إيران"، وفقا لما نقلته "الأناضول".

وحذر بوزداغ من أن "وقوع أزمات أو فوضى أو نزاعات في إيران سيلحق الضرر بها وبشعبها والمنطقة". وقال إن "الهدوء والسلم والاستقرار في إيران مهم بالنسبة إلى إيران وشعبها والمنطقة". ودعا بوزداغ الحكومة والشعب الإيراني إلى "التحرك بحكمة وحذر أمام التحريض والاستفزازات المخطط لها، بهدف المحافظة على الهدوء والسلم والاستقرار في البلاد".